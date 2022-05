Advertising

La Gazzetta dello Sport

L'ultima volta che ilha portato a casa il tricolore, il 7 maggio 2011 a Roma, Gianlucac'era. Ma era in campo, con la maglia della Juventus, anche in occasione dei due più incredibili epiloghi che il ...Gli anni alla Juventus In bianconerotrova come allenatore Marcello Lippi, e seguendo i ... Rimane il rammarico per la sconfitta contro il, match in un cui viene schierato come ... Zambrotta: "Milan, niente ansia. Pioli è stato formidabile" Barzagli, Materazzi, Toni e Zambrotta sono stati gli ospiti speciali della prima edizione di SporTogether Foundation, progetto nato nel 2021.Domenica 22 maggio. Questa la data cerchiata in rosso sul calendario dai tifosi del Milan. Gli uomini di Pioli, quel giorno, faranno visita al Mapei Stadium al Sassuolo nell'ultima giornata del campio ...