Verissimo, Sissi intervistata dalla Toffanin parla di Dario Schirone (Di sabato 21 maggio 2022) La cantante Sissi, dopo aver concluso l'esperienza ad Amici 21, è stata intervistata a Verissimo, in quest'occasione ha parlato del suo rapporto con Dario. Verissimo, Sissi parla del rapporto con Dario: ecco cosa ha rivelato su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di sabato 21 maggio 2022) La cantante, dopo aver concluso l'esperienza ad Amici 21, è stata, in quest'occasione hato del suo rapporto condel rapporto con: ecco cosa ha rivelato su Donne Magazine.

Advertising

IlContiAndrea : #Sissi ottima spalla per #Alex pure nelle interviste. A Sanremo reggerebbero benissimo insieme gli impegni promozionali #Verissimo - IlContiAndrea : Domani a #Verissimo i finalisti di #Amici21 Luigi, Alex, Albe, Sissi, Serena e Michele - Giada18278151 : RT @caterinae_: Sissi: 'Se una cosa si vuole, la si fa' Alex: 'Troverò sempre il tempo per lei' Il muratore: 'Per ora penso solo alla music… - Angiulina21 : RT @IlContiAndrea: #Sissi ottima spalla per #Alex pure nelle interviste. A Sanremo reggerebbero benissimo insieme gli impegni promozionali… - vholdmeniall : RT @IlContiAndrea: #Sissi ottima spalla per #Alex pure nelle interviste. A Sanremo reggerebbero benissimo insieme gli impegni promozionali… -