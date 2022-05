Sissi Cesana a Verissimo parla del rapporto con Dario Schirone e rivela chi è più geloso tra i due (Di sabato 21 maggio 2022) I sei finalisti di Amici 21 sono stati ospiti oggi a Verissimo, Sissi Cesana è stata la prima ad essere intervistata da Silvia Toffanin. La cantante nella scuola di Maria De Filippi si è innamorata del ballerino Dario Schirone. Sissi ha parlato di come è stato il rientro a casa dopo la finale del talent show e come i due ragazzi vivranno ora la loro storia d’amore. La mamma è felice e adesso penso che tra l’altro sia con Dario a casa mia. Si è stato già presentato. Dario mi ha detto: “Non guardare quello che ho detto a Silvia, perché non voglio.” Dopo aver visto la clip con le dichiarazioni del fidanzato Sissi ha commentato ed ha raccontato la sorpresa che le ha organizzato: Si è dolce per fortuna, così mi riprendo ... Leggi su isaechia (Di sabato 21 maggio 2022) I sei finalisti di Amici 21 sono stati ospiti oggi aè stata la prima ad essere intervistata da Silvia Toffanin. La cantante nella scuola di Maria De Filippi si è innamorata del ballerinohato di come è stato il rientro a casa dopo la finale del talent show e come i due ragazzi vivranno ora la loro storia d’amore. La mamma è felice e adesso penso che tra l’altro sia cona casa mia. Si è stato già presentato.mi ha detto: “Non guardare quello che ho detto a Silvia, perché non voglio.” Dopo aver visto la clip con le dichiarazioni del fidanzatoha commentato ed ha raccontato la sorpresa che le ha organizzato: Si è dolce per fortuna, così mi riprendo ...

