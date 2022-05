"Sceneggiata napoletana, cosa ha fatto Berlusconi": la fucilata di Marcello Sorgi al Cav (Di sabato 21 maggio 2022) Silvio Berlusconi era un moderato, sosteneva il governo Draghi e si dichiarava suo amico, ora invece "spara contro l'invio di armi all'Ucraina", "critica le sanzioni, parla di conseguenze anche per l'Italia come tre milioni di lavoratori che perderanno il posto", osserva Marcello Sorgi. Oggi, insomma, scrive su La Stampa, "il fondatore del centrodestra appare deciso a riprendere spazio nella campagna elettorale che guarda alle amministrative del 12 giugno, ma anche alle politiche del 2023". Il giornalista parla di "Sceneggiata napoletana del Cav" il giorno dopo l'ultimatum di Draghi sulla riforma della concorrenza, una Sceneggiata che "non è certo un viatico per il governo". Infatti, sottolinea Sorgi, "ammesso e non concesso che passi la riforma, con dentro la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Silvioera un moderato, sosteneva il governo Draghi e si dichiarava suo amico, ora invece "spara contro l'invio di armi all'Ucraina", "critica le sanzioni, parla di conseguenze anche per l'Italia come tre milioni di lavoratori che perderanno il posto", osserva. Oggi, insomma, scrive su La Stampa, "il fondatore del centrodestra appare deciso a riprendere spazio nella campagna elettorale che guarda alle amministrative del 12 giugno, ma anche alle politiche del 2023". Il giornalista parla di "del Cav" il giorno dopo l'ultimatum di Draghi sulla riforma della concorrenza, unache "non è certo un viatico per il governo". Infatti, sottolinea, "ammesso e non concesso che passi la riforma, con dentro la ...

Advertising

GabBab10 : @myrtamerlino Che detto da lei, Mirta, questo Tw fa ridere eh. Continui pure la sceneggiata napoletana che le riesce bene! - Marco_Farista : @myrtamerlino E voi, in una situazione così grave, conducete format di pessimo gusto, dove gente di infimo spessore… - Kiwi88785884 : Tutto sto casino x i voti..Non si vergognano! Vogliono perdere i fondi?? Ovviamente no quindi solo sceneggiata (dir… - franco_ss1 : @stella04686817 Non scherziamo: la sceneggiata napoletana almeno ha contenuti validi! - stella04686817 : @franco_ss1 è come seguire una sceneggiata napoletana.... mi fa ridere -