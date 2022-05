Roger Federer punta Wimbledon 2023? La rivelazione

(Di sabato 21 maggio 2022) Unaimportante che fa il paio con le parole del diretto interessato di qualche mese fa.fortementeper il ritorno in un grande Slam del mondo del tennis. L’atleta svizzero aveva indicato questa importante manifestazione della racchetta, forse la più affascinante, per palesarsi nuovamente. Tony Godsick, suo agente, ha confermato le parole dell’elvetico. Le parole dell’agente disi trova esattamente dove vorrebbe trovarsi in questo momento, ma sfortunatamente serve tempo. Giocherà la Laver Cup e lo Swiss Indoors – le parole di Tony Godsick a ‘Standard Sport’ –. Non voglio sostituirmi ai dottori, ma spero sia in grado di svolgere un’ottima riabilitazione ...

Prima la Laver Cup, poi Basilea, con un obiettivo chiaro di lungo periodo: Wimbledon 2023. E' questa la road map di Roger Federer, che non gioca dal quarto di finale perso ai Championships nel 2021 contro il polacco Hubert Hurkacz. In un'intervista alla rivista svizzera Caminada, Federer ha raccontato il suo ... BASILEA - Scendere in campo a Wimbledon nell'estate 2023. E' il grande sogno di Federer, che prosegue gli allenamenti come testimoniano i video postati sul suo profilo Instagram, dopo la recente trasferta per motivi umanitari in Malawi, alimentando dunque le speranze degli ...