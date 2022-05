(Di sabato 21 maggio 2022) Nuova assemblea pubblica martedì alle 21.30, alla Casa del Popolo di, per proseguire nell'illustrazione del progetto di rigenerazione urbana '', che interesserà la frazione di ...

Advertising

LA NAZIONE

"Questa mattina, 5 aprile, intorno a Mariupol, untentativo di evacuare i leader del ... animali dello zoo di Kharkiv non saranno uccisi ma trasferiti Gli animali del Feldmandi Kharkiv ...... animali dello zoo di Kharkiv non saranno uccisi ma trasferiti - Gli animali del Feldman... Lo riferisce la Cnn citando un membro dell'amministrazione Biden, il quale ha spiegato che il... Nuovo Ecopark Se ne parla a Ponte a Elsa Nuova assemblea pubblica martedì alle 21.30, alla Casa del Popolo di Ponte a Elsa, per proseguire nell’illustrazione del progetto di rigenerazione urbana ‘Ecopark’, che interesserà la frazione di Pont ...