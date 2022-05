Lewandowski Barcellona, Xavi allo scoperto: «Ci sono delle trattative» (Di sabato 21 maggio 2022) Lewandowski Barcellona, Xavi esce allo scoperto sul possibile acquisto del centravanti polacco: le sue dichiarazioni Xavi, in conferenza stampa, ha parlato del possibile approdo di Lewandowski al Barcellona. LE PAROLE – «È una possibilità che venga qui, lo ha detto lui stesso pubblicamente. Ci sono delle trattative in corso ma non sarà facile perchè ha un altro anno di contratto con il Bayern Monaco». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 maggio 2022)escesul possibile acquisto del centravanti polacco: le sue dichiarazioni, in conferenza stampa, ha parlato del possibile approdo dial. LE PAROLE – «È una possibilità che venga qui, lo ha detto lui stesso pubblicamente. Ciin corso ma non sarà facile perchè ha un altro anno di contratto con il Bayern Monaco». L'articolo proviene da Calcio News 24.

