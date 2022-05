Kourtney Kardashian e Travis a Portofino: lite a poche ore dalla cerimonia (Di sabato 21 maggio 2022) Kourtney Kardashian e Travis Barker a Portofino: a poche ore dall’attesissima cerimonia dell’anno è accaduto l’inaspettato Kourtney Kardashian e Travis Barker pronti per il terzo si. Il grande giorno è alle porte. In Liguria, precisamente a Portofino sono tutti in attesa delle nozze di Kourtney Kardashian con il marito Travis Baker. I due dopo la cerimonia civile in California e la seconda cerimonia avvenuta a Las Vegas, l’amata coppia scelgono uno dei borghi più chic d’Italia, Portofino per continuare a celebrare l’amore. Nelle ultime ore Portofino oltre ad essersi popolata di turisti sono sbarcati ... Leggi su 361magazine (Di sabato 21 maggio 2022)Barker a: aore dall’attesissimadell’anno è accaduto l’inaspettatoBarker pronti per il terzo si. Il grande giorno è alle porte. In Liguria, precisamente asono tutti in attesa delle nozze dicon il maritoBaker. I due dopo lacivile in California e la secondaavvenuta a Las Vegas, l’amata coppia scelgono uno dei borghi più chic d’Italia,per continuare a celebrare l’amore. Nelle ultime oreoltre ad essersi popolata di turisti sono sbarcati ...

Advertising

_ValeD_ : RT @Valisi__: @chasingthestars Io non capisco perché Kourtney da quando sta con Travis ha adottato questo stile da cimitero cioè in un epis… - 361_magazine : - Valisi__ : @chasingthestars Io non capisco perché Kourtney da quando sta con Travis ha adottato questo stile da cimitero cioè… - dadaumpaolet : quella stronza della kourtney kardashian che mi ruba la location per il matrimonio oh ciccia io l’ho decisa durante… - ayumu_winter : Perché Kourtney Kardashian si è vestita da vedova addolorata? Ci manca che si metta a recitare le litanie e mi semb… -