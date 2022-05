Joe Biden travolto dai supermercati: "Perché per lui è finita", il disastro che costa la fine? (Di sabato 21 maggio 2022) Non solo la guerra in Ucraina, Joe Biden ha anche altri guai da risolvere. Problemi che riguardano il suo Paese e il collasso economico in arrivo. La situazione, infatti sarebbe più preoccupante di quanto Washington abbia detto negli ultimi tempi. Il capo della Casa Bianca continua a ripetere che "combattere l'inflazione è la mia priorità", ma le difficoltà sono tante, non tanto sul fronte occupazionale quanto su quello dei prezzi e della crescita. A pesare - come scrive La Stampa - sono le trimestrali della grande distribuzione: Target e Walmart, due grandi aziende statunitensi, hanno fatto sapere di dover fare i conti con costi più elevati, vendite in flessione e continui problemi relativi alla catena di distribuzione. Lo scenario catastrofico è ben visibile a Wall Street, dove il titolo di Target è sceso del 2% giovedì. In molti pensano possa trattarsi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Non solo la guerra in Ucraina, Joeha anche altri guai da risolvere. Problemi che riguardano il suo Paese e il collasso economico in arrivo. La situazione, infatti sarebbe più preoccupante di quanto Washington abbia detto negli ultimi tempi. Il capo della Casa Bianca continua a ripetere che "combattere l'inflazione è la mia priorità", ma le difficoltà sono tante, non tanto sul fronte occupazionale quanto su quello dei prezzi e della crescita. A pesare - come scrive La Stampa - sono le trimestrali della grande distribuzione: Target e Walmart, due grandi aziende statunitensi, hanno fatto sapere di dover fare i conti con costi più elevati, vendite in flessione e continui problemi relativi alla catena di distribuzione. Lo scenario catastrofico è ben visibile a Wall Street, dove il titolo di Target è sceso del 2% giovedì. In molti pensano possa trattarsi ...

