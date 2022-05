Isola dei Famosi, lo strano comportamento di Gustavo Rodriguez (Di sabato 21 maggio 2022) Nel corso dell’ultima diretta dell’Isola dei Famosi 2022, a stupire i telespettatori è stato lo strano comportamento tenuto in studio da Gustavo Rodriguez. Il padre di Belen, infatti, mentre Clemente Russo – appena rientrato dall’Isola e dunque presente per la prima volta in puntata – era al centro, accanto a Ilary Blasi, a parlare della sua esperienza, si è alzato ed è andato ad abbracciarlo, complimentandosi con lui. Si trattava chiaramente di un gesto spontaneo, non previsto, tanto che tutti sono rimasti senza parole, Ilary compresa. Anche Clemente è rimasto molto sorpreso e non è riuscita a nasconderlo. Un atteggiamento, quello del signor Rodriguez, che è parso tanto più sopra le righe in quanto non ha chiesto il permesso a Ilary né a nessuno per ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 21 maggio 2022) Nel corso dell’ultima diretta dell’dei2022, a stupire i telespettatori è stato lotenuto in studio da. Il padre di Belen, infatti, mentre Clemente Russo – appena rientrato dall’e dunque presente per la prima volta in puntata – era al centro, accanto a Ilary Blasi, a parlare della sua esperienza, si è alzato ed è andato ad abbracciarlo, complimentandosi con lui. Si trattava chiaramente di un gesto spontaneo, non previsto, tanto che tutti sono rimasti senza parole, Ilary compresa. Anche Clemente è rimasto molto sorpreso e non è riuscita a nasconderlo. Un atteggiamento, quello del signor, che è parso tanto più sopra le righe in quanto non ha chiesto il permesso a Ilary né a nessuno per ...

