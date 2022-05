Isola dei Famosi 2022, i bookmakers non hanno dubbi: ecco chi vincerà (Di sabato 21 maggio 2022) Il 27 giugno 2022 andrà in scena l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, il che significa che ci ritroviamo esattamente a metà del percorso. L’edizione si sta dimostrando un grande successo grazie ad un cast vincente e dinamico, motivo per cui c’è tanta curiosità di scoprire quale naufrago ha più chance di vittoria. Stando ai bookmakers, sarebbero ben tre concorrenti a giocarsi l’ambito premio finale e il vincitore potrebbe rivelarsi assai sorprendente. Alfonso Signorini prova invidia per l’Isola dei Famosi? Il curioso retroscena Voci di corridoio fanno sapere che il noto conduttore invidierebbe certe dinamiche nel reality di sopravvivenza: il motivo Isola dei ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 21 maggio 2022) Il 27 giugnoandrà in scena l’ultima puntata dell’dei, il che significa che ci ritroviamo esattamente a metà del percorso. L’edizione si sta dimostrando un grande successo grazie ad un cast vincente e dinamico, motivo per cui c’è tanta curiosità di scoprire quale naufrago ha più chance di vittoria. Stando ai, sarebbero ben tre concorrenti a giocarsi l’ambito premio finale e il vincitore potrebbe rivelarsi assai sorprendente. Alfonso Signorini prova invidia per l’dei? Il curioso retroscena Voci di corridoio fanno sapere che il noto conduttore invidierebbe certe dinamiche nel reality di sopravvivenza: il motivodei ...

