Inter-Sampdoria, Inzaghi: “Non dipende solo da noi. Perisic? Spero in una fumata bianca” (Di sabato 21 maggio 2022) Simone Inzaghi ha presentato Inter-Sampdoria in conferenza, incontro valevole per la trentottesima giornata della Serie A 2021/2022. Il tecnico nerazzurro ha parlato alla vigilia dell’importante sfida nel contesto della lotta Scudetto; tutto dipenderà dal risultato del Milan a Reggio Emilia contro il Sassuolo, sebbene sia fondamentale che la Beneamata batta la Doria a San Siro. Di seguito le frasi salienti di Inzaghi in conferenza stampa, rilevanti anche per la stagione a seguire. BILANCIO – “Abbiamo vinto coppe, abbiamo espresso un ottimo gioco, siamo tornati agli ottavi di Champions dopo tantissimi anni e siamo qui a giocarci lo Scudetto all’ultima giornata. Vedo tanti colori per questa stagione”. Sampdoria – “Dobbiamo concentrarci esclusivamente su quello che ... Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) Simoneha presentatoin conferenza, incontro valevole per la trentottesima giornata della Serie A 2021/2022. Il tecnico nerazzurro ha parlato alla vigilia dell’importante sfida nel contesto della lotta Scudetto; tuttorà dal risultato del Milan a Reggio Emilia contro il Sassuolo, sebbene sia fondamentale che la Beneamata batta la Doria a San Siro. Di seguito le frasi salienti diin conferenza stampa, rilevanti anche per la stagione a seguire. BILANCIO – “Abbiamo vinto coppe, abbiamo espresso un ottimo gioco, siamo tornati agli ottavi di Champions dopo tantissimi anni e siamo qui a giocarci lo Scudetto all’ultima giornata. Vedo tanti colori per questa stagione”.– “Dobbiamo concentrarci esclusivamente su quello che ...

