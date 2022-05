Inter-Sampdoria, Inzaghi in conferenza stampa: “La nostra è stata una stagione a colori” (Di sabato 21 maggio 2022) Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Sampdoria, match della trentottesima giornata della Serie A 2021/2022 Domani l’Inter sarà impegnata nell’ultima giornata della Serie A 2021/2022 contro la Sampdoria di Marco Giampaolo. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha presentato il match in conferenza stampa. Ecco le sue parole. Dovesse indicare l’aspetto migliore di questa stagione quale istantanea sceglierebbe?La sceglierei a colori e non in bianco e nero come si pensava all’inizio. Abbiamo vinto due Coppe, espresso gioco, tornati agli ottavi di Champions e ci giochiamo lo scudetto all’ultima giornata. Vedo tanti colori ... Leggi su intermagazine (Di sabato 21 maggio 2022) Simoneinalla vigilia di, match della trentottesima giornata della Serie A 2021/2022 Domani l’sarà impegnata nell’ultima giornata della Serie A 2021/2022 contro ladi Marco Giampaolo. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Simoneha presentato il match in. Ecco le sue parole. Dovesse indicare l’aspetto migliore di questaquale istantanea sceglierebbe?La sceglierei ae non in bianco e nero come si pensava all’inizio. Abbiamo vinto due Coppe, espresso gioco, tornati agli ottavi di Champions e ci giochiamo lo scudetto all’ultima giornata. Vedo tanti...

Advertising

cmdotcom : La #Sampdoria perde i pezzi in vista dell'Inter: allenamento a parte per #Caputo, out pure Conti, #Sensi e Giovinco… - Gazzetta_it : Occhio Inter, ecco i motivi per cui la Samp a San Siro non ti regalerà nulla - SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Inter-Sampdoria, Inzaghi ha un solo risultato: le probabili formazioni - Mediagol : VIDEO Inter-Sampdoria, Inzaghi ha un solo risultato: le probabili formazioni -