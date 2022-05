Il tumore di Carolina Marconi: “La chemio mi ha reso sterile, ma ho congelato un ovulo” (Di sabato 21 maggio 2022) “La chemio mi ha reso momentaneamente sterile”. A rivelare la scioccante notizia è l’ex attrice e showgirl Carolina Marconi che si è raccontata sul settimanale Chi. Dalla battaglia contro il tumore al seno fino al sogno di diventare madre. “Purtroppo non sono idonea ad intraprendere un’adozione perché ho avuto un tumore anche se sono guarita”, aveva scritto sul suo profilo Instagram, trasformandosi di post in post in un simbolo della lotta per il diritto all’oblio dei pazienti oncologici. Ma le difficoltà non hanno abbattuto questa donna coraggiosa che crede ancora nel suo sogno di diventare madre: “Prima di iniziare le sessioni di chemioterapia, ho congelato un ovulo. Uno solo. Dunque ho il 10% di possibilità di ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 21 maggio 2022) “Lami hamomentaneamente”. A rivelare la scioccante notizia è l’ex attrice e showgirlche si è raccontata sul settimanale Chi. Dalla battaglia contro ilal seno fino al sogno di diventare madre. “Purtroppo non sono idonea ad intraprendere un’adozione perché ho avuto unanche se sono guarita”, aveva scritto sul suo profilo Instagram, trasformandosi di post in post in un simbolo della lotta per il diritto all’oblio dei pazienti oncologici. Ma le difficoltà non hanno abbattuto questa donna coraggiosa che crede ancora nel suo sogno di diventare madre: “Prima di iniziare le sessioni diterapia, houn. Uno solo. Dunque ho il 10% di possibilità di ...

