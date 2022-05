Ho ascoltato Mattanza ed è facile ritrovare oggi quel ‘sistema di potere’ che isolò Falcone

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 maggio 2022) di Gennaro Siciliano Durante l’ascolto del podcastprodotto da Il Fatto Quotidiano, non si possono non notare alcuni accadimenti, passati, che nel tempo sembrano poi essersi ripetuti. Come “sistema di potere molto articolato raccontato nel podcast da Scarpinato che con sotterranee manovre di potere” riuscì, il 19 gennaio 1988, ad esempio, a non far nominare Giovanni(che sarebbe poi scomparso il 23 maggio 1992), alla guida dell’Ufficio Istruzione presso la Procura di Palermo. È lecito,, fare riferimento alla mancata nomina di Nicola Gratteri alla Procura Nazionale Antimafia, da parte del Csm, solo poche settimane fa. Non sapremo mai se quest’ultima nomina sia stata affidata alle sole valutazioni tecniche basate sui curriculum vitae dei candidati, o se“sistema di ...