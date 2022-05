Guerra Russia-Ucraina, Mosca insiste: pronti a riprendere i negoziati con Kiev. Cancellati da Youtube più di 70.000 video e 9.000 canali che diffondevano falsi. Kiev: Severodonetsk nuova Mariupol (Di sabato 21 maggio 2022) Parigi gela gli ucraini: «Per l’ingresso nell’Ue ci vorranno 15-20 anni». Mosca ritratta sullo scambio di prigionieri Azov con Medvedchuk. Helsinki: possibili garanzie su Pkk per sbloccare il no turco alla Nato. A Kiev il presidente polacco Duda. Lukashenko va da Putin Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 21 maggio 2022) Parigi gela gli ucraini: «Per l’ingresso nell’Ue ci vorranno 15-20 anni».ritratta sullo scambio di prigionieri Azov con Medvedchuk. Helsinki: possibili garanzie su Pkk per sbloccare il no turco alla Nato. Ail presidente polacco Duda. Lukashenko va da Putin

