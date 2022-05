Giro d’Italia 2022, episodio 14: l’insostenibile leggerezza dell’essere Simon Yates (Di sabato 21 maggio 2022) La quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2022 è stata un inno al ciclismo d’altri tempi. Quello degli attacchi di gruppo da lontano, quello dei lucciconi agli occhi durante le salite e del batticuore in discesa. È stata tutto quello che un appassionato di bicicletta vorrebbe vedere ad ogni corsa. Se poi bastano 147 km, con partenza da Santena e arrivo a Torino per far arrivare i corridori alla spicciolata, beh, bisognerebbe far disegnare più tappe in questo modo! È stata la rivincita di Simon Yates, partito dall’Ungheria come co-favorito per la vittoria finale ma, complice un problema al ginocchio e una forma non proprio invidiabile ad inizio corsa, ha detto addio alle possibilità di conquistare il suo primo Trofeo Senza Fine. Il folletto di Bury infatti, entra nella ristrettissima cerchia di ... Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) La quattordicesima tappa delè stata un inno al ciclismo d’altri tempi. Quello degli attacchi di gruppo da lontano, quello dei lucciconi agli occhi durante le salite e del batticuore in discesa. È stata tutto quello che un appassionato di bicicletta vorrebbe vedere ad ogni corsa. Se poi bastano 147 km, con partenza da Santena e arrivo a Torino per far arrivare i corridori alla spicciolata, beh, bisognerebbe far disegnare più tappe in questo modo! È stata la rivincita di, partito dall’Ungheria come co-favorito per la vittoria finale ma, complice un problema al ginocchio e una forma non proprio invidiabile ad inizio corsa, ha detto addio alle possibilità di conquistare il suo primo Trofeo Senza Fine. Il folletto di Bury infatti, entra nella ristrettissima cerchia di ...

giroditalia : La Famiglia del Giro d’Italia si stringe intorno a Francesco Pancani e alla sua Famiglia per la perdita della mamma Anna. #Giro - giroditalia : ?? Yet another prestigious name has abandoned the race. It is @tom_dumoulin, winner of Giro d’Italia back in 2017.… - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - PaoloIraldi : RT @repubblica: Giro d'Italia: Simon Yates vince a Torino. Carapaz conquista la rosa, Nibali torna a brillare [di Luigi Panella] https://t.… - gruppo_compatto : Giro d’Italia (2.UWT), Stage 14: Simon Yates vince a Torino. Richard Carapaz in rosa -