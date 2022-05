Fast & Furious, John Cena: qui il gioco si fa duro | Chi vincerà? (Di sabato 21 maggio 2022) Gli appassionati di wrestling e di cinema conoscono bene John Cena e le sue gesta. Ma qui scommettere per il vincitore è veramente dura. Wrestler, attore e perché no anche cantante, anzi, per la precisione rapper, John Cena si sta guadagnando una grande popolarità anche nel nostro Paese grazie ai film che lo hanno visto tra i protagonisti. Ma, nonostante l’indubbia prestanza, l’esito di certi scontri è scarsamente prevedibile. John Cena (web source)John Cena: un meltin pot di origini John ha nel sangue anche un pizzico di Italia nonostante sia nato nel Massachusetts. Il padre è di origine italiana, mentre la mamma vanta antenati inglesi e francesi. Al college si fa notare come giocatore di football, ma dopo la laurea si dedica al ... Leggi su newstv (Di sabato 21 maggio 2022) Gli appassionati di wrestling e di cinema conoscono benee le sue gesta. Ma qui scommettere per il vincitore è veramente dura. Wrestler, attore e perché no anche cantante, anzi, per la precisione rapper,si sta guadagnando una grande popolarità anche nel nostro Paese grazie ai film che lo hanno visto tra i protagonisti. Ma, nonostante l’indubbia prestanza, l’esito di certi scontri è scarsamente prevedibile.(web source): un meltin pot di originiha nel sangue anche un pizzico di Italia nonostante sia nato nel Massachusetts. Il padre è di origine italiana, mentre la mamma vanta antenati inglesi e francesi. Al college si fa notare come giocatore di football, ma dopo la laurea si dedica al ...

Advertising

Adnkronos : McDonald's lascia la #Russia: venderà tutti gli 850 ristoranti. - SkyTG24 : Dopo 30 anni di attività, il marchio del fast food #McDonald's ha annunciato che venderà tutte le sue attività in… - bottarello : [Di Font, Web Performance ed API] Quanto pesa un woff2 self-hosted rispetto ad un web font richiamato esternamente… - sullyooting : @GGSell_fess 119.900 sini fast co ada go - mavdworld : @n0rmalbibi per me Zara deve schiattare “scusi c’è la taglia più grande di questi pantaloni” “eh no questa 46 è la… -