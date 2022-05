Domenico Merlo, chi è il papà di Michele Merlo: “Un dolore immenso che non passerà mai” (Di sabato 21 maggio 2022) Domenico Merlo, papà dello scomparso artista Michele Merlo, è un consulente assicurativo. Ha sposato Katia Ferrari il 24 giugno 1989 e nel 2019 hanno festeggiato il loro 30° anniversario di matrimonio. Domenico Merlo, papà di Michele Merlo in arte Mike Bird, si è “confessato” a Verissimo in tutto il suo dolore per la scomparsa del figlio. Nel salotto di Silvia Toffanin, in particolare, ha rimarcato che “quello che è successo a Michele è frutto di una sanità che non funziona più: il sistema ha subito dei tagli importanti e questo porta continuamente a situazioni drammatiche. I medici legali sostengono che bastava un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 21 maggio 2022)dello scomparso artista, è un consulente assicurativo. Ha sposato Katia Ferrari il 24 giugno 1989 e nel 2019 hanno festeggiato il loro 30° anniversario di matrimonio.diin arte Mike Bird, si è “confessato” a Verissimo in tutto il suoper la scomparsa del figlio. Nel salotto di Silvia Toffanin, in particolare, ha rimarcato che “quello che è successo aè frutto di una sanità che non funziona più: il sistema ha subito dei tagli importanti e questo porta continuamente a situazioni drammatiche. I medici legali sostengono che bastava un ...

