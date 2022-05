Concessioni demaniali a Torvaianica, Port Royal, dal bando… allo sbando: stabilimento devastato (Di sabato 21 maggio 2022) Le Concessioni demaniali a Torvaianica continuano a far discutere. Dopo la doppia sentenza a favore dello stabilimento “Bagni Belvedere”, adesso ritorna alla ribalta il Port Royal. Ristorante e spiaggia con cabine, fino al 2020 era un punto di riferimento per residenti e villeggianti della zona sud di Torvaianica. Ma poi la nota vicenda delle Concessioni, decadute per 9 stabilimenti tra cui appunto il Port Royal, ha Portato alla desolazione pi completa nel giro di due anni. Leggi anche: Caso Concessioni demaniali a Torvaianica, doppia sentenza favorevole per Bagni Belvedere Gestori morosi e concessione decaduta 24 mesi in cui si è andati avanti a suon ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 21 maggio 2022) Lecontinuano a far discutere. Dopo la doppia sentenza a favore dello“Bagni Belvedere”, adesso ritorna alla ribalta il. Ristorante e spiaggia con cabine, fino al 2020 era un punto di riferimento per residenti e villeggianti della zona sud di. Ma poi la nota vicenda delle, decadute per 9 stabilimenti tra cui appunto il, haato alla desolazione pi completa nel giro di due anni. Leggi anche: Caso, doppia sentenza favorevole per Bagni Belvedere Gestori morosi e concessione decaduta 24 mesi in cui si è andati avanti a suon ...

