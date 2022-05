Choc in ospedale, 34enne napoletano aggredisce l’ex convivente (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti dell’ufficio Prevenzione generale della Questura di Napoli, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti presso il reparto di ginecologia dell’ospedale Villa Betania per la segnalazione di una lite. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato che, poco prima e come già avvenuto in precedenti occasioni, era stata minacciata ed aggredita dal suo ex convivente che, solo grazie all’intervento di un addetto alla vigilanza, si era allontanato. Gli agenti, poco dopo, presso il pronto soccorso hanno rintracciato e bloccato l’uomo identificandolo per un 34enne napoletano con precedenti di polizia e lo hanno arrestato per atti persecutori. Foto di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti dell’ufficio Prevenzione generale della Questura di Napoli, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti presso il reparto di ginecologia dell’Villa Betania per la segnalazione di una lite. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato che, poco prima e come già avvenuto in precedenti occasioni, era stata minacciata ed aggredita dal suo ex convivente che, solo grazie all’intervento di un addetto alla vigilanza, si era allontanato. Gli agenti, poco dopo, presso il pronto soccorso hanno rintracciato e bloccato l’uomo identificandolo per uncon precedenti di polizia e lo hanno arrestato per atti persecutori. Foto di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

