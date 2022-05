Challenger Vicenza: 13 italiani al via (Di sabato 21 maggio 2022) Folta truppa tricolore ai nastri di partenza del torneo giocato sulla terra veneta, dove a guidare il seeding c'è Mager. Otto gli italiani nel tabellone di qualificazioni Leggi su federtennis (Di sabato 21 maggio 2022) Folta truppa tricolore ai nastri di partenza del torneo giocato sulla terra veneta, dove a guidare il seeding c'è Mager. Otto glinel tabellone di qualificazioni

Advertising

Ilsuperbo89 : Non vedo l'ora ???????? - livetennisit : Challenger Vicenza: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Ben 24 azzurri al via tra Md e Quali - elisaatrevi : Gli Internazionali Città di Vicenza mi stanno incuriosendo troppo per essere un challenger sconosciuto che si gioca… - Ilsuperbo89 : No ma perché Jimbo #Moroni si è cancellato dal challenger di Vicenza?A parte che era una buona occasione per far pu… - aleorru69 : @AndreaS88791765 @MarcoBenarrivo @GeorgeSpalluto Comunque potrebbe essere che qualcuno non firmi per LL (perché mag… -