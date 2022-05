CdS – L’Inter osserva Mkhitaryan in attesa di una sua decisione | le ultime

Leggi su intermagazine

(Di sabato 21 maggio 2022) Henrikhobiettivo delNuovo obiettivo a parametro zero perche monitora con molta attenzione la situazione tra Henrikhe la Roma. Il giocatore armeno, secondo il Corriere dello Sport, prenderà unadefinitiva sul suo futuro nelle prossime due settimane, quando i nerazzurri saranno pronti ad approfondire gli eventuali discorsi. “Secondo quanto filtra da dall’entourage di– dopo la scomparsa di Raiola, il punto di riferimento è l’avvocato Pimenta -, pare tuttavia che le offerte giallorosse non lo abbiano soddisfatto particolarmente e che l’eventualità di fare un’esperienza diversa, sempre in Italia, lo alletti”. “Tra l’altro, di Inter, gli avrebbe parlato (molto bene) pure Dzeko. La priorità in questo momento sono gli ...