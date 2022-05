Capello | «Il calcio per i bambini deve essere un gioco | noi insegniamo solo la tattica…»

(Di sabato 21 maggio 2022) Fabio, ex allenatore ed ora opinionista di Sky, è intervenuto ieri al forum “Ilche l’Italia si merita”, organizzato dal Corriere dello Sport. Ed è proprio il Corriere dello Sport a riportare alcune delle sue dichiarazioni. «I risultati vengono dopo un lavoro profondo, ci vogliono settore giovanile, idee innovative e dirigenza con visione internazionale. Siamo arretrati, vediamonel nostro orto, cosa succede a Roma, Torino o Milano. Non mi hanno mai invitato a Coverciano, si vede non ho tanta esperienza internazionale o poco da raccontare, però chiamano allenatori giovani… Magari non sono di un certo partito. Sono intervenuto a un raduno degli allenatori lombardi. Ho sentito dire persino che i miglioramenti si registrano tra i 4 e i 7 anni. Ma di cosa parliamo? Sino a 12 anni, il...

