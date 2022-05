Berlusconi: “Ucraina aggredita, va aiutata. Noi con Occidente” (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – L’Ucraina è il Paese aggredito e noi dobbiamo aiutarlo a difendersi”. Così Silvio Berlusconi dal palco della convention di Forza Italia a Napoli. “Forza Italia è – e rimarrà sempre – dalla parte dell’Europa, dalla parte dell’Alleanza Atlantica, dalla parte dell’Occidente, dalla parte degli Stati Uniti”. ha aggiunto il leader azzurro, spiegando come “non possiamo che condividere quindi gli appelli di quanti – primo fra tutti Papa Francesco – invocano di fare ogni sforzo per giungere alla pace al più presto. Per porre fine all’orrore della guerra, e al tempo stesso per garantire al popolo ucraino il suo legittimo diritto all’indipendenza e alla libertà”. “A proposito di atlantismo, io apprezzo molto lo zelo atlantista di queste settimane del Partito democratico, vorrei solo ricordare che la storia della sinistra italiana ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – L’è il Paese aggredito e noi dobbiamo aiutarlo a difendersi”. Così Silviodal palco della convention di Forza Italia a Napoli. “Forza Italia è – e rimarrà sempre – dalla parte dell’Europa, dalla parte dell’Alleanza Atlantica, dalla parte dell’, dalla parte degli Stati Uniti”. ha aggiunto il leader azzurro, spiegando come “non possiamo che condividere quindi gli appelli di quanti – primo fra tutti Papa Francesco – invocano di fare ogni sforzo per giungere alla pace al più presto. Per porre fine all’orrore della guerra, e al tempo stesso per garantire al popolo ucraino il suo legittimo diritto all’indipendenza e alla libertà”. “A proposito di atlantismo, io apprezzo molto lo zelo atlantista di queste settimane del Partito democratico, vorrei solo ricordare che la storia della sinistra italiana ...

