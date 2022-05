Vaiolo delle scimmie, salgono a 3 i casi confermati in Italia. La Regione Lazio: «Screening su altri 30» (Di venerdì 20 maggio 2022) salgono a tre i casi confermati in Italia di Vaiolo delle scimmie e si trovano all’Istituto di malattie infettive Lazzaro Spallanzani a Roma. Lo riferisce l’assessorato alla sanità della Regione Lazio. Ieri erano state segnalate due situazioni sospette che oggi, 20 maggio, sono state confermate dal Servizio regionale per la sorveglianza delle malattie infettive (Seresmi). Il paziente zero è un uomo di 40 anni, domiciliato a Roma e residente all’estero, risultato infetto dopo essere rientrato in Italia da un viaggio alle Isole Canarie. L’assessore alla sanità del Lazio Alessio D’Amato ha detto di aver aggiornato il ministro della Salute Roberto Speranza sull’evoluzione della ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 maggio 2022)a tre iindie si trovano all’Istituto di malattie infettive Lazzaro Spallanzani a Roma. Lo riferisce l’assessorato alla sanità della. Ieri erano state segnalate due situazioni sospette che oggi, 20 maggio, sono state confermate dal Servizio regionale per la sorveglianzamalattie infettive (Seresmi). Il paziente zero è un uomo di 40 anni, domiciliato a Roma e residente all’estero, risultato infetto dopo essere rientrato inda un viaggio alle Isole Canarie. L’assessore alla sanità delAlessio D’Amato ha detto di aver aggiornato il ministro della Salute Roberto Speranza sull’evoluzione della ...

