Vaiolo delle scimmie, come stanno le tre persone ricoverate allo Spallazani (Di venerdì 20 maggio 2022) «Niente allarme. La situazione è da attenzionare ma non desta al momento nessun tipo di allarme». A parlare è il direttore dell'Istituto Spallanzani di Roma, il professor Francesco Vaia. Il medico ha fatto il punto della situazione relativamente alla questione Vaiolo delle scimmie, dopo i primi casi registrati in Italia. Vaiolo delle scimmie, tre persone ricoverate allo Spallanzani «Attualmente - ha spiegato - presso l'Istituto Spallanzani sono ricoverate tre persone con infezione confermata da virus Monkeypox». Si tratta dell'altra denominazione con cui viene identificato l'agente virale, benché come lo stesso Vaia ha evidenziato un po' «impropriamente» sia ormai entrato ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 20 maggio 2022) «Niente allarme. La situazione è da attenzionare ma non desta al momento nessun tipo di allarme». A parlare è il direttore dell'Istituto Spallanzani di Roma, il professor Francesco Vaia. Il medico ha fatto il punto della situazione relativamente alla questione, dopo i primi casi registrati in Italia., treSpallanzani «Attualmente - ha spiegato - presso l'Istituto Spallanzani sonotrecon infezione confermata da virus Monkeypox». Si tratta dell'altra denominazione con cui viene identificato l'agente virale, benchélo stesso Vaia ha evidenziato un po' «impropriamente» sia ormai entrato ...

