Vaiolo delle scimmie a Roma, è allerta negli ospedali. Ecco quali sono i sintomi (Di venerdì 20 maggio 2022) Dal Covid alle peste suina fino all’ultimo virus registrato a Roma. Perché dalla Spagna, Portogallo, Regno Unito, il Vaiolo delle scimmie è arrivato anche in Italia e il primo caso è stato isolato all’Istituto Lazzaro Spallanzani: qui si trova il ragazzo, appena rientrato dalle isole Canarie, che ha mostrato i primi sintomi. Lui è il paziente zero, ma ora è stata avviata un’indagine epidemiologica per arginare la diffusione del virus, con l’obiettivo di individuare i contatti stretti. E tenere sotto controllo la situazione, che almeno per il momento non desta preoccupazione. In ogni caso, gli ospedali della Capitale si stanno preparando e i camici bianchi dovranno seguire nuove procedere e stare attenti ai sintomi, a quei campanelli d’allarme, come la febbre e gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 20 maggio 2022) Dal Covid alle peste suina fino all’ultimo virus registrato a. Perché dalla Spagna, Portogallo, Regno Unito, ilè arrivato anche in Italia e il primo caso è stato isolato all’Istituto Lazzaro Spallanzani: qui si trova il ragazzo, appena rientrato dalle isole Canarie, che ha mostrato i primi. Lui è il paziente zero, ma ora è stata avviata un’indagine epidemiologica per arginare la diffusione del virus, con l’obiettivo di individuare i contatti stretti. E tenere sotto controllo la situazione, che almeno per il momento non desta preoccupazione. In ogni caso, glidella Capitale si stanno preparando e i camici bianchi dovranno seguire nuove procedere e stare attenti ai, a quei campanelli d’allarme, come la febbre e gli ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia #ANSA - rtl1025 : ?? E' stato identificato all'ospedale #Spallanzani di #Roma il primo caso in Italia di #vaiolo delle #scimmie. Si tr… - SkyTG24 : Vaiolo delle scimmie, aumentano i casi in Uk. Quali sono i sintomi della malattia - MilenaPapale : RT @G_A_V_76: Arrivano a flotte dall’Africa senza controlli … ma il vaiolo delle scimmie l’ha portato un ragazzo tornato dalle Canarie !!… - geascanca : @ldibartolomei Me l’ero perso questo. Io inizio a tifare vaiolo delle scimmie -