Una | nessuna | centomila il concerto con Ramazzotti | Diodato | Brunori

Non solo 7 artiste femminili ma altrettanti colleghi maschi a cantare contro la violenza di genere al concerto Uno, nessuno, centomila: scopri chi salirà sul palco di Campovolo Dopo un'attesa di circa due anni, finalmente manca meno di un mese a Una nessuna centomila il concerto, il più grande evento musicale di sempre contro la violenza di genere, che si terrà sabato 11 giugno 2022 alla RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo) e vedrà protagoniste Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini, Laura Pausini, 7 grandi artiste unite per raccogliere fondi destinati ai centri antiviolenza. UNA: perché ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne; nessuna: perché nessuna donna deve più essere una ...

