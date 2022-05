(Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Il più grande gruppo energetico ungherese è pronto aal. Mol, che è in parte di proprietà statale – riporta l’agenziaUnian riprendendo il Financial Times – intende sviluppare un piano per abbandonare il. “Dobbiamo ricostruire l’aereo in volo. Questo è un processo che dobbiamo pianificare fin da ora”, ha affermato Zolt Huff, direttore della produzione, riferendosi alla necessità di un piano per consentire all’azienda di raffinarealternativo a quello, soluzione già in parte iniziata. La società stima che la conversione di una raffineria a sud di Budapest che utilizzi una varietà di fonti diverse dalpotrebbe costare fino a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'La Nato ha intensificato le azioni sul fianco orientale, il contributo italiano è di 2500 unità. Siamo p… - italiaserait : Ucraina, Ungheria pronta a rinunciare a petrolio russo - LocalPage3 : Ucraina, Ungheria pronta a rinunciare a petrolio russo - fisco24_info : Ucraina, Ungheria pronta a rinunciare a petrolio russo: (Adnkronos) - La dichiarazione del più grande gruppo energe… - Paola06102138 : RT @Italiani_news: Budapest non pagherà i costi della guerra in Ucraina: con questo mantra, il governo ungherese continua a porre il veto s… -

Adnkronos

... la Russia sembra gettare le basi per l'annessione di aree del sud - est dell', descritte da ...culturale in Europa e negli Stati Uniti sono stati entrambi alimentati dai profitti che l'...... la bevanda non è mai stata parte della tradizione culturale, ma in alcuni territori come la Bessarabia - tra Moldavia e- e la Transcarpazia - ai confini con l'- il consumo di vino ... Ucraina, Ungheria pronta a rinunciare a petrolio russo Mol, che è in parte di proprietà statale – riporta l’agenzia ucraina Unian riprendendo il Financial Times – intende sviluppare un piano per abbandonare il petrolio russo. “Dobbiamo ricostruire l’aereo ...Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, lo ha annunciato ieri in Parlamento: «Siamo pronti a rafforzare ulteriormente il nostro contributo in Ungheria e Bulgaria rispettivamente ... sull’invio di ...