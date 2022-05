Ucraina, in corso attacco hacker russi a siti istituzionali italiani (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) - Guerra Ucraina, dalle 22 di ieri è in corso un attacco hacker ad alcuni siti istituzionali italiani tra cui quello del ministero dell'Istruzione e quello Beni culturali, del Csm e ministero degli Esteri da parte di hacker russi riconducibili a collettivo Killnet. La polizia è al lavoro per mitigare gli effetti dell'azione. In particolare stanno operando gli specialisti della Polizia Postale. "Il sito istituzionale dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli - fa sapere l'Adm in una nota - non è stato oggetto di offensiva informatica e mantiene attive le sue funzionalità". Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) - Guerra, dalle 22 di ieri è inunad alcunitra cui quello del ministero dell'Istruzione e quello Beni culturali, del Csm e ministero degli Esteri da parte diriconducibili a collettivo Killnet. La polizia è al lavoro per mitigare gli effetti dell'azione. In particolare stanno operando gli specialisti della Polizia Postale. "Il sito istituzionale dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli - fa sapere l'Adm in una nota - non è stato oggetto di offensiva informatica e mantiene attive le sue funzionalità".

