Tentata truffa ad anziani: denunciati due giovani nel Salernitano (Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Al termine di specifici servizi predisposti dal comando compagnia carabinieri di Sala Consilina, finalizzati alla prevenzione/repressione dei reati in genere ed in particolare alle truffe ad anziani, i carabinieri di Buonabitacolo (Sa) hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro (Sa) un 29enne ed un 21 di Napoli, entrambi con precedenti penali perché, a seguito di perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di una mappa sull'applicativo gps del cellulare, dove era contrassegnata una via ed un numero civico del comune di Buonabitacolo (Sa). L'esperienza degli operatori, ha fatto di accertare che presso quell'indirizzo era dimorante un anziano che poco prima era stato contattato dal un sedicente "maresciallo dei carabinieri" che lo informava dell'arresto ...

