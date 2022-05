Sconcerti attacco alla Juve: “Caso Suarez altre condanne. Caso strano non si trovano i corruttori…” (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Caso Suarez e l’esame farsa di italiano produce altre condanne a Monza, Sconcerti: “La Juventus non toccata“. Durante il suo editoriale per calciomercato.com il giornalista mette in luce la vicenda Suarez, che dopo le condanne del filone di Perugia, porta a nuove decisioni del tribunale ma questa volta a Monza. “Le domande da fare dategli prima con le risposte accluse. Bene, ieri sono arrivate le ultime decisioni del filone brianzolo dell’inchiesta: 7 imputati, 5 condanne, 2 assoluzioni. condanne anche pesanti: l’accusa aveva chiesto fino a 6 anni, siamo poi scivolati alla metà comunque sentenze che compromettono duramente la storia professionale di chi le subisce” scrive ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 20 maggio 2022) Ile l’esame farsa di italiano producea Monza,: “Lantus non toccata“. Durante il suo editoriale per calciomercato.com il giornalista mette in luce la vicenda, che dopo ledel filone di Perugia, porta a nuove decisioni del tribunale ma questa volta a Monza. “Le domande da fare dategli prima con le risposte accluse. Bene, ieri sono arrivate le ultime decisioni del filone brianzolo dell’inchiesta: 7 imputati, 5, 2 assoluzioni.anche pesanti: l’accusa aveva chiesto fino a 6 anni, siamo poi scivolatimetà comunque sentenze che compromettono duramente la storia professionale di chi le subisce” scrive ...

