Samsung Galaxy Z Flip 4 | batterie più grandi di quanto si pensava

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 20 maggio 2022) Il colosso di Seul ha in programma di aggiornare la batteria collocata all’interno del suo prossimo dispositivo pieghevole. Come riportato da ‘SamMobile‘, c’è da notare che alcune prove suggeriscono che l’azienda asiatica sta testando due set diper il4. La grande notizia è che entrambi i set dihanno una capacità nominale superiore rispetto al sistema a doppia batteria del3. Come i precedenti telefonidel produttore sudcoreano, il4 sarà alimentato da duechiamate a lavorare insieme come se fossero una. I documenti hanno accennato ad un aumento di 100mAh rispetto all’unità da 3300mAh ...