Roma choc, morta una ragazza di 15 anni: 'Vado in bagno', poi si butta dal terzo piano (Di venerdì 20 maggio 2022) Tragedia a Roma . Un altro, l'ennesimo, suicidio di una ragazza . Un'adolescente di appena 15 anni ha compiuto l'atto estremo gettandosi dal balcone di casa del padre. Un episodio non isolato, ma che ... Leggi su leggo (Di venerdì 20 maggio 2022) Tragedia a. Un altro, l'ennesimo, suicidio di una. Un'adolescente di appena 15ha compiuto l'atto estremo gettandosi dal balcone di casa del padre. Un episodio non isolato, ma che ...

Advertising

leggoit : #Roma choc, morta una ragazza di 15 anni: «Vado in bagno», poi si butta dal terzo piano - TuttoSuRoma : #Roma choc: sfonda con l'auto il garage dell'ex, poi la picchia e le ruba il portafogli - marcellokurtz : RT @GotorMiguel: Questa mattina in via Salaria per ricordare la figura del professor Massimo D’Antona, assassinato 23 anni fa dalle Brigate… - AnCapone23 : RT @GotorMiguel: Questa mattina in via Salaria per ricordare la figura del professor Massimo D’Antona, assassinato 23 anni fa dalle Brigate… - TuttoSuRoma : Armi sull'asse #Roma-Bogotà, caccia ai mediatori in Puglia dopo l'audio choc di D'Alema -