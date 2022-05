Ragazza data per morta quando il suo collo si blocca a 90 gradi – un intervento glielo rimette a posto e la salva (Di venerdì 20 maggio 2022) Sul nostro pianeta vivono miliardi di persone e ognuna di esse è unica. Ogni individuo è speciale per quanto riguarda la sua personalità, storia e albero genealogico. Ma purtroppo non tutti cominciano la vita in modo facile. Afsheen Gul è solo un’adolescente, ma ha vissuto gran parte della sua vita con un disturbo decisamente insolito. La giovane ha il collo bloccato in un angolo di 90 gradi. Non molto tempo fa ha subito un intervento, ha scritto il Mirror. Questa procedura le ha cambiato la vita per sempre. quando si è adolescenti, si sta per diventare adulti e bisogna scegliere il proprio cammino nella vita, una carriera e magari incontrare anche la persona giusta e creare una famiglia. Ma Afsheen Gul purtroppo non ha vissuto la sua vita al massimo come gli altri ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 20 maggio 2022) Sul nostro pianeta vivono miliardi di persone e ognuna di esse è unica. Ogni individuo è speciale per quanto riguarda la sua personalità, storia e albero genealogico. Ma purtroppo non tutti cominciano la vita in modo facile. Afsheen Gul è solo un’adolescente, ma ha vissuto gran parte della sua vita con un disturbo decisamente insolito. La giovane ha ilto in un angolo di 90. Non molto tempo fa ha subito un, ha scritto il Mirror. Questa procedura le ha cambiato la vita per sempre.si è adolescenti, si sta per diventare adulti e bisogna scegliere il proprio cammino nella vita, una carriera e magari incontrare anche la persona giusta e creare una famiglia. Ma Afsheen Gul purtroppo non ha vissuto la sua vita al massimo come gli altri ...

