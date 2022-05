Polestar 3 | il SUV elettrico verrà svelato il prossimo ottobre

Advertising

Il terzo attesissimo modello elettrico firmatoarriverà a ottobre 2022 . Lo ha confermato la stessa casa automobilistica, che ha citato il debutto delelettrico3 all'interno di un comunicato relativo all'andamento delle vendite del primo trimestre 2022. Qualche immagine teaser del3 era stata proposta negli scorsi mesi . Il ...Rispetto alla 'cugina' Volvo, il nuovodisporrà di unità più potenti. Inoltre, sarà offerto solo in versione a 5 posti. Parlando del powertrain, si sa solo che i clienti potranno ... Polestar arriverà anche in Italia. Il SUV Polestar 3 sarà svelato a ottobre 2022 Condividerà la stessa piattaforma SPA2 della nuova Volvo XC90. Il primo SUV della casa svedese sarà la nuova ammiraglia del catalogo ...The electric car company slashed its 2022 delivery targets in response to pandemic problems in China, where every Polestar is currently built.