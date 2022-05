Mioo | la moda diventa NFT

(Di venerdì 20 maggio 2022) Grazie alla nascita di un protocollo per la collaterizzazione dei capi di abbigliamento,permette di trasformare ogni capo in un NFT attraverso un'etichetta smart cucita sul prodotto

Vanity Fair Italia

