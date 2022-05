Milan | Crespo | “Scudetto? Se arriva sarà bellissimo perché inaspettato”

Advertising

PianetaMilan : .@acmilan , #Crespo : “Scudetto? Se arriva sarà bellissimo perché inaspettato” #ACMilan #Milan #SempreMilan - fcin1908it : Crespo: “Milan, sarebbe lo scudetto più bello di sempre. I gol di Giroud all’Inter…” - MilanPress_it : L'ex attaccante rossonero dice la sua sulla corsa scudetto #Crespo - FcInterNewsit : Crespo: 'Milan, scudetto bellissimo. Decisiva la rimonta nel derby di ritorno' - gilnar76 : Crespo sicuro: «#Milan, sarebbe lo scudetto più bello di sempre» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -

...ildi Capello, febbraio '94, e due Coppe Uefa . La prima conquistata nel '95 contro la Juve, vendicandosi dello scudetto perso per poco, la seconda nel '99, firmata a Mosca da Chiesa e, ......il migliore viatico per il finale di campionato che vede la sua squadra all'inseguimento del. ... due Milito, tre pere Cruz). Paulo Dybala è il giocatore che ha segnato più gol in Coppa ...Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Hernan Crespo ha detto la sua sull'avvincente lotta scudetto tra Milan e Inter. "Non è uno scudetto bello, se arriva: è bellissimo. Sì, il più bello di sempre ...Hernán Crespo ha parlato di Milan a La Gazzetta dello Sport. Le sue parole: «Non è uno scudetto bello, se arriva: è bellissimo. Sì, il più bello di sempre perché inaspettato, perché nessuno all’inizio ...