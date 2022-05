Meno impattanti le opere in discussione sulle attuali vie di circolazione con la realizzazione dell’autostrada (Di venerdì 20 maggio 2022) Venerdì 13 maggio si è riunito il consiglio comunale del Comune di Boltiere. Molti i punti all’ordine dell’ordine del giorno, alcuni dei quali propedeutici alla discussione a fine mese del bilancio di previsione. Sono stati, infatti, approvate le aliquote IRPEF e IMU, mantenute in linea con gli scorsi anni, oltre che del piano economico finanziario della tassa rifiuti (TARI). In seguito, il sindaco Osvaldo Palazzini si è espresso sul punto all’ordine del giorno riguardante l’interconnessione del sistema viabilistico pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia Bergamo Milano. Punto all’ordine del giorno presentato dalla lista di minoranza Cambia il Passo. In relazione a quest’ultimo punto, il Sindaco ha voluto sottolineare come la posizione dell’attuale amministrazione di Boltiere sia chiara e favorevole all’autostrada Bergamo-Treviglio. Già durante il ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 20 maggio 2022) Venerdì 13 maggio si è riunito il consiglio comunale del Comune di Boltiere. Molti i punti all’ordine dell’ordine del giorno, alcuni dei quali propedeutici allaa fine mese del bilancio di previsione. Sono stati, infatti, approvate le aliquote IRPEF e IMU, mantenute in linea con gli scorsi anni, oltre che del piano economico finanziario della tassa rifiuti (TARI). In seguito, il sindaco Osvaldo Palazzini si è espresso sul punto all’ordine del giorno riguardante l’interconnessione del sistema viabilistico pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia Bergamo Milano. Punto all’ordine del giorno presentato dalla lista di minoranza Cambia il Passo. In relazione a quest’ultimo punto, il Sindaco ha voluto sottolineare come la posizione dell’attuale amministrazione di Boltiere sia chiara e favorevole all’autostrada Bergamo-Treviglio. Già durante il ...

