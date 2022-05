LDA: “Luigi è bravo, ma…” (Di venerdì 20 maggio 2022) LDA confessa cosa pensa del vincitore di Amici21 e dell’esperienza nella scuola di Maria De Filippi “Luigi è molto bravo- è la sentenza di LDA, rivale amico di Luigi Strangis, con cui il figlio d’arte ha registrato diversi duetti al talent, come quello sulle note di Se piovesse il tuo nome-, mi piace. In finale era difficile decretare un vincitore, perché a me piacevano tutti”. Che l’eliminazione ad Amici 21 abbia rappresentato per il figlio di Gigi D’Alessio un’ingiustizia, dato il successo riscontrato dopo il talent dal 19enne? “Delusione non proprio, ma ci sono stato un po’ male, perché ci tenevo tanto, però è giusto, è andata così. Le mie soddisfazioni le sto vivendo anche fuori. Io ad Amici sono riuscito a togliermi l’etichetta di figlio di”, fa sapere, alludendo quindi anche al peso dei pregiudizi che ha dovuto combattere ad ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 20 maggio 2022) LDA confessa cosa pensa del vincitore di Amici21 e dell’esperienza nella scuola di Maria De Filippi “è molto- è la sentenza di LDA, rivale amico diStrangis, con cui il figlio d’arte ha registrato diversi duetti al talent, come quello sulle note di Se piovesse il tuo nome-, mi piace. In finale era difficile decretare un vincitore, perché a me piacevano tutti”. Che l’eliminazione ad Amici 21 abbia rappresentato per il figlio di Gigi D’Alessio un’ingiustizia, dato il successo riscontrato dopo il talent dal 19enne? “Delusione non proprio, ma ci sono stato un po’ male, perché ci tenevo tanto, però è giusto, è andata così. Le mie soddisfazioni le sto vivendo anche fuori. Io ad Amici sono riuscito a togliermi l’etichetta di figlio di”, fa sapere, alludendo quindi anche al peso dei pregiudizi che ha dovuto combattere ad ...

Advertising

giulionaaaaa : RT @fraancescaa___: immaginatevi un evento con carola, luigi, lda, alex e christian mio dio non basterebbe tutto il giorno x quanti siamo - obvae_ : RT @fraancescaa___: immaginatevi un evento con carola, luigi, lda, alex e christian mio dio non basterebbe tutto il giorno x quanti siamo - cri874 : @___no_sense___ Lda stà facendo interviste un giorno si e uno no,stà facendo anche il giro delle radio non è vero solo Luigi...informatevi - itsaljenax : Avrei voluto un sacco vedere carola ballare mentre Luigi cantava come hanno fatto Lda e Nunzio #caroligi - Antonel45sck : RT @fraancescaa___: immaginatevi un evento con carola, luigi, lda, alex e christian mio dio non basterebbe tutto il giorno x quanti siamo -