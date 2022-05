Koulibaly al Barcellona? De Laurentiis risponde in diretta! (Di venerdì 20 maggio 2022) Negli ultimi giorni si stanno intensificando le voci di mercato relative a Kalidou Koulibaly, con l’interesse del Barcellona che appare sempre più concreto. Napoli Koulibaly Barcellona (Getty Images) Il presidente del Napoli è intervenuto in diretta sul canale Twitch spagnolo di Jijantes FC ed ha parlato dei possibili intrecci di mercato tra azzurri e Barcellona. Di seguito le sue dichiarazioni: “Il Barcellona non ha ha chiesto Koulibaly e io credo che non abbia abbastanza soldi per comprarlo. Penso che non possa comprare qualsiasi giocatore, ha dei problemi con i conti”. Pjanic nella trattativa? risponde De Laurentiis Al presidente partenopeo è stato poi chiesto di un eventuale inserimento di Miralem Pjanic nello ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 20 maggio 2022) Negli ultimi giorni si stanno intensificando le voci di mercato relative a Kalidou, con l’interesse delche appare sempre più concreto. Napoli(Getty Images) Il presidente del Napoli è intervenuto in diretta sul canale Twitch spagnolo di Jijantes FC ed ha parlato dei possibili intrecci di mercato tra azzurri e. Di seguito le sue dichiarazioni: “Ilnon ha ha chiestoe io credo che non abbia abbastanza soldi per comprarlo. Penso che non possa comprare qualsiasi giocatore, ha dei problemi con i conti”. Pjanic nella trattativa?DeAl presidente partenopeo è stato poi chiesto di un eventuale inserimento di Miralem Pjanic nello ...

