Juve-Di Maria, per il Decreto Crescita serve un biennale (Di venerdì 20 maggio 2022) La Juventus e Angel Di Maria sono vicinissime a dirsi si, ma per poter usufruire dei vantaggi del Decreto Crescita non potrà bastare... Leggi su calciomercato (Di venerdì 20 maggio 2022) Lantus e Angel Disono vicinissime a dirsi si, ma per poter usufruire dei vantaggi delnon potrà bastare...

Advertising

GoalItalia : Di Maria si avvicina alla Juve: accelerata bianconera, per il 'Fideo' pronto un ingaggio da 7 milioni ?????????? [??… - sportli26181512 : Juve-Di Maria, per il Decreto Crescita serve un biennale: La Juventus e Angel Di Maria sono vicinissime a dirsi si,… - FrancescoCabri4 : RT @giuventinaa_: Sostituiamo bernardeschi con Angel di Maria che verrà con un 1+1, (per coprire il buco mentre la juve ricostruisce il cen… - pascar21 : @Olivier82367269 @KSport24 riempite le tasche?? Intanto la Juve ha ridotto il tetto stipendi..il PSG offre il doppi… - bortogi : RT @UmbertoF97: Premettendo che non è certo che arrivino, criticare a priori gli acquisti di Pogba e Di Maria è insensato. Al netto di età… -