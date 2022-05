Isola dei famosi: lo scontro shock tra i naufraghi è arrivato (Di venerdì 20 maggio 2022) Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo sono stati protagonisti di un forte scontro a l’Isola dei famosi. Senza ombra di dubbio l’influencer e il chirurgo sono trai personaggi più amati di questa edizione del reality di Canale 5. Guendalina ed Edoardo, come del resto anche Nicolas Vaporidis sono i concorrenti più apprezzati dal pubblico e proprio quest’ultimi sperano tanto che arrivano in finale. Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo sono stati protagonisti di uno scontro a l’Isola dei famosiI due fratelli nella giornata di ieri hanno dato via ad un’accesa discussione tanto da far cadere in lacrime l’uomo. Ma cosa è successo? Andiamo a vedere i dettagli. Guendalina Tavassi delude suo fratello Tutto è iniziato da un comunicato da parte della redazione de ... Leggi su formatonews (Di venerdì 20 maggio 2022) Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo sono stati protagonisti di un fortea l’dei. Senza ombra di dubbio l’influencer e il chirurgo sono trai personaggi più amati di questa edizione del reality di Canale 5. Guendalina ed Edoardo, come del resto anche Nicolas Vaporidis sono i concorrenti più apprezzati dal pubblico e proprio quest’ultimi sperano tanto che arrivano in finale. Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo sono stati protagonisti di unoa l’deiI due fratelli nella giornata di ieri hanno dato via ad un’accesa discussione tanto da far cadere in lacrime l’uomo. Ma cosa è successo? Andiamo a vedere i dettagli. Guendalina Tavassi delude suo fratello Tutto è iniziato da un comunicato da parte della redazione de ...

Advertising

Disperlinglibe1 : Le prevaricazioni del branco potrebbero essere ridimensionate da regole severe e da una conduzione equa. Da questo… - vladiluxuria : RT @AngoloDV: Isola dei Famosi 2022, una strepitosa @vladiluxuria con i suoi look #isola #vladimirluxuria #isoladeifamosi2022 #angolodellen… - ElisabettaPolet : RT @RobertaFavalor2: Questi sono alcuni dei gatti di Isola Sono gatti di serie b,di cui non importa a nessuno se non a me e qualche altra… - ParliamoDiNews : Isola dei Famosi 2022, il fidanzato di Mercedesz Henger stasera in studio? Le anticipazioni della puntata… - fendente1 : RT @RobertaFavalor2: Questi sono alcuni dei gatti di Isola Sono gatti di serie b,di cui non importa a nessuno se non a me e qualche altra… -