Il daytime diventa digital. Dall’informazione all’infotainment. Cresce l’accesso Tv dalle piattaforme (Di venerdì 20 maggio 2022) L’amplificazione digitale delle trasmissioni televisive non coinvolge certamente solo le prime serate ma anche i programmi del daytime, dal morning time all’access prime time, a parte che il concetto di prime time ormai è diventato molto relativo. Come ricordava il direttore di Rai 3 Franco Di Mare in una sua dichiarazione di qualche anno fa, quando era conduttore di Unomattina anche un programma di news mattutine può assurgere addirittura a protagonista della narrazione politica. Il primo shock per la programmazione degli editori televisivi è stata la pandemia, una vicenda quasi biblica che ha determinato dei veri e propri sconvolgimenti nei palinsesti. Erano scelte assolutamente comprensibili anche quelle di Giuseppe Conte di rendere partecipi i cittadini ad un evento così drammatico, di prediligere la trasparenza anziché i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 20 maggio 2022) L’amplificazionee delle trasmissioni televisive non coinvolge certamente solo le prime serate ma anche i programmi del, dal morning time all’access prime time, a parte che il concetto di prime time ormai èto molto relativo. Come ricordava il direttore di Rai 3 Franco Di Mare in una sua dichiarazione di qualche anno fa, quando era conduttore di Unomattina anche un programma di news mattutine può assurgere addirittura a protagonista della narrazione politica. Il primo shock per la programmazione degli editori televisivi è stata la pandemia, una vicenda quasi biblica che ha determinato dei veri e propri sconvolgimenti nei palinsesti. Erano scelte assolutamente comprensibili anche quelle di Giuseppe Conte di rendere partecipi i cittadini ad un evento così drammatico, di prediligere la trasparenza anziché i ...

