Gender equality, il tempio di Adriano cambia nome: sarà intitolato a Vibia Sabina (Di venerdì 20 maggio 2022) Il tempio Adriano cambia nome nel segno del Gender equality. Non sarà più intitolato solo al grande imperatore romano, ma adotterà anche il nome della consorte Vibia Sabina per “restituire alle donne il loro ruolo nella storia” come recita l’iniziativa battezzata a Roma e corredata dagli interventi di Dacia Maraini e dal regista e scrittore Gabriele Lavia. Per celebrare questa grande rivoluzione la statua dell’imperatrice romana, conservata nel parco archeologico di Villa Adriana, sarà esposta per un mese nel tempio di piazza di Pietra, sede locale della Camera di Commercio. “Intendiamo restituire simbolicamente a tutte le donne il ruolo che hanno rivestito nella ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 20 maggio 2022) Ilnel segno del. Nonpiùsolo al grande imperatore romano, ma adotterà anche ildella consorteper “restituire alle donne il loro ruolo nella storia” come recita l’iniziativa battezzata a Roma e corredata dagli interventi di Dacia Maraini e dal regista e scrittore Gabriele Lavia. Per celebrare questa grande rivoluzione la statua dell’imperatrice romana, conservata nel parco archeologico di Villa Adriana,esposta per un mese neldi piazza di Pietra, sede locale della Camera di Commercio. “Intendiamo restituire simbolicamente a tutte le donne il ruolo che hanno rivestito nella ...

