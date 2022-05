Faceva troppo caldo, esplode il deposito sotterraneo del distributore di carburante: il (Di venerdì 20 maggio 2022) Le immagini risalgono allo scorso 15 maggio e arrivano dall'Arabia Saudita. A causa delle temperature estreme la stazione di servizio è letteralmente saltata in aria. Nell'incidente non si sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022) Le immagini risalgono allo scorso 15 maggio e arrivano dall'Arabia Saudita. A causa delle temperature estreme la stazione di servizio è letteralmente saltata in aria. Nell'incidente non si sono ...

Advertising

crelcelselrahc : @oflovenlifericc Scusa ma mi faceva troppo ridere pensarlo - orenjin__ : @LaPatronadeiBL No ma la parte più assurda è stata che mi ha dato DELL’ELITARIA quando gli avevo risposto(in modo f… - ZanettiGilyNala : RT @MGAlbanesi: Il mitico Pregliasco non si smentisce: deve aver ripassato troppo velocemente la pagina sul vaiolo delle scimmie, dice che… - kurasabi : @xsweetari a me piaceva troppo anche quello sul rilevatore di onde sonore nelle case infestate che ti faceva stare… - MGAlbanesi : Il mitico Pregliasco non si smentisce: deve aver ripassato troppo velocemente la pagina sul vaiolo delle scimmie, d… -