Estefania sempre più vicina a Gennaro: tattica, strategia o vero interessamento? I naufraghi mormorano (Di venerdì 20 maggio 2022) Nel day time dell‘Isola dei famosi 2022 in onda ieri pomeriggio su Canale 5, abbiamo visto Estefania particolarmente interessata allo sbarco del nuovo naufrago, il belo modello napoletano Gennaro. I naufraghi hanno subito notato un certo avvicinamento tra i due ed Estefania non ha nascosto anche l‘attrazione che prova per Gennaro. Lei argentina, lui napoletano, sono fatti per stare insieme! Gli altri concorrenti hanno subito notato questo avvicinamento e Guendalina in particolare, si è detta pronta a scommettere che ci sarà qualcosa tra i due, anche il quanto basta per creare un triangolo amoroso con Roger, che al momento è assente dalla Playa, per problemi di salute ma tornerà presto ( probabilmente lo vedremo già stasera in diretta con Ilary Blasi per la nuova ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 20 maggio 2022) Nel day time dell‘Isola dei famosi 2022 in onda ieri pomeriggio su Canale 5, abbiamo vistoparticolarmente interessata allo sbarco del nuovo naufrago, il belo modello napoletano. Ihanno subito notato un certo avmento tra i due ednon ha nascosto anche l‘attrazione che prova per. Lei argentina, lui napoletano, sono fatti per stare insieme! Gli altri concorrenti hanno subito notato questo avmento e Guendalina in particolare, si è detta pronta a scommettere che ci sarà qualcosa tra i due, anche il quanto basta per creare un triangolo amoroso con Roger, che al momento è assente dalla Playa, per problemi di salute ma tornerà presto ( probabilmente lo vedremo già stasera in diretta con Ilary Blasi per la nuova ...

Advertising

friendzoneeeeed : @IsolaDeiFamosi ma potete mandare un’ora del niente, sempre Estefania per un’ora con quella voce insopportabile! Si… - giocor2 : #isola estefania messa lidi nuovo per rifare il triangolo, sempre la solita solfa, ma visto che è una soap dategli… - IsaeChia : #Isola 16, Edoardo Tavassi in lacrime a causa di Guendalina: ecco cosa è successo Intanto Estefania Bernal e Genna… - infoitcultura : Isola dei Famosi, Estefania sempre più vicina a Gennaro Auletto - sandy_sandor : Vorrei troppo un alleanza lory-marco-estefania-marialaura-mercedes-licia. Come sempre dalla parte sbagliata del Twitter reality ?? #isola -