Elon Musk accusato di molestie. "Un cavallo in cambio di massaggi erotici" (Di venerdì 20 maggio 2022) Una ex assistente di volo che lavorava per la flotta di aerei privati di SpaceX ha accusato Musk di averle mostrato il suo pene, di averla toccata senza consenso e di averle offerto in regalo un ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022) Una ex assistente di volo che lavorava per la flotta di aerei privati di SpaceX hadi averle mostrato il suo pene, di averla toccata senza consenso e di averle offerto in regalo un ...

