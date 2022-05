E’ morto Vangelis | aveva 79 anni – ma chi è stato l’artista di Blade Runner?

Advertising

repubblica : Lutto nel mondo della musica: e' morto Vangelis, Oscar per la colonna sonora di 'Momenti di gloria' e autore di que… - ilpost : È morto il compositore e musicista Vangelis, aveva 79 anni - Agenzia_Ansa : È morto Vangelis, il compositore greco di 'Blade Runner'. Ad annunciarlo il primo ministro greco Kyriakos Mitsotaki… - gplexousted : RT @princefaster1: Vangelis è morto. La sua carriera solistica si alterna fra produzioni di musica assoluta e la realizzazione di colonne s… - Skelter_65 : RT @diceNiNi: Il #17maggio è morto #Vangelis praticamente ignorato dagli organi di stampa. Compositore e polistrumentista, era autore di co… -

Di Karola Sicali - 20/05/2022 E'ieri all'età di 79 anni il compositore grecoPapathanassiou . Ma chi è stato l'artista che ha scandito il cinema, la tv e la pubblicità con alcuni dei motivi più riconoscibili del ...Il musicista grecoieri all età di 79 anni in un ospedale greco per via di complicazioni legate al Covid . Ritenuto uno dei pionieri della musica elettronica , è ricordato soprattutto per le sue ...E’ morto ieri all’età di 79 anni il compositore greco Vangelis Papathanassiou. Ma chi è stato l’artista che ha scandito il cinema, la tv e la pubblicità con alcuni dei motivi più riconoscibili del ...Vangelis Papathanassiou – conosciuto semplicemente come Vangelis – si è spento martedì 17 maggio all’età di 79 anni in un ospedale di Parigi. Nato ad Agria, in Grecia, nel 1943 Evangelos Odessey Papat ...